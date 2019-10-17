عراقجي: طهران ستواصل خفض التعهدات النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن طهران مصممة على اتخاذ الخطوات التالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن عراقجي قوله خلال لقائه مسؤولة سويدية «بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها الحظر والضغوط القصوى، فإن إيران حاولت إبقاء نوافذ التفاعل والدبلوماسية مفتوحة، لكن أوروبا اعتمدت الدعم السياسي فقط وامتنعت عن بذل التكاليف لاستمرار هذا الاتفاق».

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وأكد أن «إيران تتوقع من أوروبا أن تتخذ مواقف بناءة وأن تبذل جهودا حقيقية وأن تتحمل التكاليف لإعادة بناء الثقة».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس «طالما أن الاتفاق لم يعد يتم تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه، فإن إيران ستواصل تقليص التزاماتها الخاصة بهذا الاتفاق».

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وتعتزم إيران في المرحلة الرابعة من خفض الالتزامات، والمقرر لها مطلع نوفمبر المقبل، تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع وبنسبة غير محددة.