شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البيت الأبيض، الخميس، تعليق دعوة أردوغان إلى واشنطن بانتظار نتائج محادثات أنقرة بين أردوغان، ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس.

,عقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي، أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا.

واستمر الاجتماع حوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك.