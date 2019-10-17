وزير الداخلية التركي: الاتحاد الأوروبي بات مرشدا للتنظيمات الإرهابية

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ رضي لنفسه أن يكون مرشداً لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، من خلال قيامه بخلق الضجيج عقب عملية نبع ​السلام​ التركية"، موضحاً أن "​أوروبا​ انتفضت، تقول، أنتم تقومون بعملية عسكرية، وتقتلون المدنيين هناك، أقول لهم اثبتوا مزاعمكم إذن، لا يمكننا تصور وفهم أوروبا وهي تجعل من نفسها مرشدا للإرهابيين".

ولفت إلى أن "​تركيا​ عضو في ​حلف شمال الأطلسي​، إلا أن حلفاؤنا يفضلون التنظيمات الإرهابية علينا، ولذلك يتحججون ب​تنظيم داعش​، كيف يمكن تفسير ذلك، هنا توجد علامة استفهام كبيرة"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل ​مكافحة الإرهاب​ حتى اقتلاعه من جذوره، دون الاكتراث بما يقال"، مبيناً أن "تركيا ليست لديها أطماع في أراضي الآخرين، "لأن بلدنا كالجنة، تكفينا".