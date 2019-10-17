أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "الاتحاد الأوروبي رضي لنفسه أن يكون مرشداً لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، من خلال قيامه بخلق الضجيج عقب عملية نبع السلام التركية"، موضحاً أن "أوروبا انتفضت، تقول، أنتم تقومون بعملية عسكرية، وتقتلون المدنيين هناك، أقول لهم اثبتوا مزاعمكم إذن، لا يمكننا تصور وفهم أوروبا وهي تجعل من نفسها مرشدا للإرهابيين".
ولفت إلى أن "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، إلا أن حلفاؤنا يفضلون التنظيمات الإرهابية علينا، ولذلك يتحججون بتنظيم داعش، كيف يمكن تفسير ذلك، هنا توجد علامة استفهام كبيرة"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، دون الاكتراث بما يقال"، مبيناً أن "تركيا ليست لديها أطماع في أراضي الآخرين، "لأن بلدنا كالجنة، تكفينا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركي: الاتحاد الأوروبي بات مرشدا للتنظيمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.