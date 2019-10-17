غراهام: لا يمكن تغيير عقوباتنا على تركيا إلا إذا بدل أردوغان موقفه من العملية العسكرية

علق السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​ على العملية التركية في ​سوريا​، مؤكداً أن "​العقوبات الأميركية​ لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ موقفه"، مشيراً إلى "إننا لن نسمح لتنظيم "داعش" الارهابي بالعودة مجددا و​الأكراد​ ساعدونا في دحر التنظيم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الاربعاء الماضي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".