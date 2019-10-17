حسن يعقوب: الأوروبيون ينافقون لأنهم موافقون على اجتياح شمال سوريا

أكّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، أنّ "أغرب ما يحدث هو الكذب الأوروبي⁩، فالأوروبيّون يهدّدون ويتوّعدون ⁧على ​تركيا​⁩، وهم ينافقون". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "ليكن معلومًا أنّ ​أوروبا​ موافقة على اجتياح شمال ​سوريا​، لأنّ مصلحتها نقل ​النازحين السوريين​ من تركيا إلى تلك المنطقة، وإقفال ملف هجرتهم إلى أوروبا". ولفت إلى أنّ "هذه هي حقيقة الأوروبيين مثل حقيقة عداء ⁧الرئيس التركي رجب طيب اردوغان⁩ للأكراد، ومحاولة ​القضاء​ عليهم".

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