دير مار شربل- عنايا استضاف ورشة عمل عن كيفية التعامل مع توقف القلب الفجائي

استضاف ​دير مار شربل​ - ​عنايا​، ورشة عمل خاصّة في كيفيّة التعامل مع توقّف القلب الفجائي خارج المستشفى، نظّمته مجموعة "شركاء سلسلة النجاة- Survival Chain Partners" في حضور رئيس الدير الأباتي ​طنوس نعمة​، رئيس بلدية عنايا وكفربعال بطرس عبود، عناصر من ​الدفاع المدني​ وموظفي الدير.

وقدّمت رئيسة جمعية "يوهان" الدكتورة ريتا هاروني شهادة حياة، من ‎ثمّ ألقت الدكتورة رانيا باسيل الإختصاصيّة في طب قلب الأطفال محاضرة حول موضوع التوقف الفجائي للقلب خارج المستشفى، خاصة عند المراهقين.

وتلاها تدريب لموظفي الدير ولبعض أعضاء البلدية ولعناصر الدفاع المدني على كيفيّة استعمال الآلة الخاصّة لإعطاء الصدمة الكهربائيّة، وكيفيّة الانعاش القلبي الرئوي من قبل إياي مدور مدير شركة "Medbox SAL".

وفي الختام، قدّمت باسيل باسم الجمعية آلة الصدمة الكهربائية للدير، مشدّدةً على "أهميّتها في مكان مكتظ من الزوار، بخاصة أنّ في 22 من كلّ شهر يزور الدير أكثر من 10000 زائر، على أمل أن تتوفّر هذه الآلة في جميع الأماكن العامة".

