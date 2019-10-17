محافظ البقاع ترأس اجتماعا بُحثت خلاله التحضيرات للانتخابات البلدية الفرعية

شدّد محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​، خلال ترؤسه في مكتبه في ​سراي زحلة​، اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي، على "حسن التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائيّة والأمنيّة".

وجرى البحث في مواضيع عدّة، أبرزها:

- التحضيرات الجارية لإجراء استحقاق الانتخابات البلديّة والاختياريّة الفرعيّة في كلّ من ​جديتا​، رعيت، ​كفرزبد​ وتربل.

- متابعة نتائج التحقيقات المتعلّقة بعمليّة خطف المواطن داني التن في زحلة.

- الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها مع اقتراب فصل ​الشتاء​ لمواجهة الحالات الطبيعيّة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

- ظاهرة الشائعات الّتي تناولتها مؤخّرًا وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود عمليّات لخطف ​الأطفال​ بهدف بيع الأعضاء البشرية، حيث تمنّى أبو جودة على المواطنين "عدم تصديق أية أخبار ما لم تكن صادرة عن المراجع المختصة".

وأبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة بغية "التنسيق والتعاون لمواجهة أيّ مستجد".