قماطي: نقف ضد كل الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة

أكد الوزير ​محمود قماطي​ أن "لدينا منهجية ثابتة وواضحة للجميع فيما يتعلق بعامة الناس واصحاب الدخل المحدود ونحن نقف ضد كل ​الضرائب​ التي تطال هذه الطبقات الفقيرة"، مشيرا الى ان "الضرائب التي لا نستطيع اسقاطها في ​مجلس الوزراء​ وتمر بسبب ​الاكثرية​ سنسقطها في ​مجلس النواب​".

ولفت قماطي الى "اننا رفضنا الضريبة على الوتساب ولكنها مرت بالتصويت وسنحاول اسقاطها في مجلس النواب وقد وافقنا على بعض الضرائب التي تفرض على الكماليات".