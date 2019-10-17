قماطي: نقف ضد كل الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة

أكد الوزير محمود قماطي أن "لدينا منهجية ثابتة وواضحة للجميع فيما يتعلق بعامة الناس واصحاب الدخل المحدود ونحن نقف ضد كل الضرائب التي تطال هذه الطبقات الفقيرة"، مشيرا الى ان "الضرائب التي لا نستطيع اسقاطها في مجلس الوزراء وتمر بسبب الاكثرية سنسقطها في مجلس النواب".
ولفت قماطي الى "اننا رفضنا الضريبة على الوتساب ولكنها مرت بالتصويت وسنحاول اسقاطها في مجلس النواب وقد وافقنا على بعض الضرائب التي تفرض على الكماليات".
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