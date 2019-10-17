شربل نحاس: يمكن لمحمد شقير أن يشتري الآن مبنى آخر غير مبنى "تاتش"

علق الوزير السابق ​شربل نحاس​ على فرض ضريبة على تطبيق الـ"واتساب- Whatsapp" وخدمة "OTT"، قائلا "هذه الضريبة هي على الجميع أي على الملياردير وعلى خادمة المنزل الاثيوبية"، معتبرا أن "هذه الضريبة هي من أبشع أشكال ​الضرائب​ وستعود بالمنفعة على ​الدولة​ بـ250 مليون ​دولار​ وبهذه الطريقة يمكن لوزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أن يشتري بناية أخرى".

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