إقامة حفل تقديم رقباء وجنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم إلى العلم

أقيم في ​معسكر عرمان​ للتدريب، حفل تقديم رقباء وجنود متمرنين ومجنّدين ممدّدة خدماتهم ذكور وإناث إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقرّرة لهم.

ولفت قائد المعسكر العميد الركن يعقوب معوّض ممثّلًا قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، خلال ترؤسه الحفل، إلى أنّ "في القريب العاجل، ستغادرون هذا المعسكر للالتحاق بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة البلاد، وستضمّون سواعدكم إلى سواعد رفاقكم، في مهمّة الدفاع عن الأهل والأرض، ضدّ العدو الإسرائيلي و​الإرهاب​، وكلّ من يحاول التعرّض لسلامة الوطن وأمنه واستقراره".

توجّه إليهم قائلًا: "اعلموا أنّ انخراطكم في الجيش، هو بمثابة اختبار حقيقي لكم، تثبتون فيه أهليّتكم العسكريّة والتزامكم الواجب وولاءكم الوحيد للمؤسسة، فإن أهملتم وتقاعستم، سقطتم في وهدة التجربة، وإن أصبتم استحق لكم فخر الانتماء إلى الجندية وشرف خدمة الوطن".