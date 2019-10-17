وزارة البيئة: جريصاتي لن يسافر إلى إسبانيا للكشف على طائرات لإطفاء الحرائق بل وفد تقني

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة البيئة​، أنّ "خلافًا لبعض الأنباء، فإنّ وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ ليس بصدد السفر شخصيًّا إلى ​إسبانيا​، في مهمّة للكشف على طائرات متخصّصة في إطفاء ​الحرائق​، بل كما سبق وأعلن عبر العديد من وسائل الإعلام فإنّ من سيُسافر هو وفد تقني يضمّ قائد القوات الجوية في ​الجيش اللبناني​ العميد الركن زياد هيكل، مدير ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ ومستشار وزير البيئة العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "أي قرار تنفيذي بشراء مثل هذه الطائرات ليس من اختصاص وزارة البيئة، بل يعود ل​مجلس الوزراء​ من خلال اقتراح ل​وزارة الداخلية والبلديات​ أو ل​وزارة الدفاع الوطني​".