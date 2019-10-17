أوضح المكتب الإعلامي في وزارة البيئة، أنّ "خلافًا لبعض الأنباء، فإنّ وزير البيئة فادي جريصاتي ليس بصدد السفر شخصيًّا إلى إسبانيا، في مهمّة للكشف على طائرات متخصّصة في إطفاء الحرائق، بل كما سبق وأعلن عبر العديد من وسائل الإعلام فإنّ من سيُسافر هو وفد تقني يضمّ قائد القوات الجوية في الجيش اللبناني العميد الركن زياد هيكل، مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار ومستشار وزير البيئة العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "أي قرار تنفيذي بشراء مثل هذه الطائرات ليس من اختصاص وزارة البيئة، بل يعود لمجلس الوزراء من خلال اقتراح لوزارة الداخلية والبلديات أو لوزارة الدفاع الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة: جريصاتي لن يسافر إلى إسبانيا للكشف على طائرات لإطفاء الحرائق بل وفد تقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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