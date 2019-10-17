قائد الجيش التقى فريق الطيارين من الأردن وقبرص الذين شاركوا بإخماد الحرائق

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، فريق الطيارين من كلّ من الأردن وقبرص، الّذين شاركوا في عمليّات إخماد الحرائق الّتي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية في اليومين الماضيين.
وخلال اللقاء، شكر العماد عون الطيارين على "الاندفاع الّذي أبدوه خلال عمليّات الإطفاء"، منوّهًا بـ"الجهود الّتي بذلوها". كما أكّد "السعي الدائم لتعزيز التعاون مع دولتيهم وتطويره".
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