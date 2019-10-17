جريصاتي: لاجراء مسح كامل للاراضي المحروقة لتقييم كمية الاضرار وهذا ما يقرر عملية التشجير

لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ إلى "إنني أشكر وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ على مبادراته في عمليات التشجير عير فريق عمل كبير وبمساعدة مؤسسات بيئية محلية ودولية"، مشدداً على "ضرورة اجراء مسح كامل للاراضي المحروقة لتقييم كمية الاضرار وهذا ما يقرر عملية التشجير". وفي حديث تلفزيوني، اعتبر جريصاتي أن "ما حدث هو حادث مؤلم وكبير ووجعنا كبير ولكن لن نقف هنا بل سنقاتل وهذا بلدنا النهائي وسنعيده أخضر".

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