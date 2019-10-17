التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام بقرصونا نبع السكر من قبل المعنيين

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح طريق عام بقرصونا نبع السكر من قبل المعنيين".
وكانت قد أدت الانهيارات الصخرية نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في وسط وجرد منطقة الضنية، الى قطع الطريق التي تصل بين بلدة بقرصونا - الضنية ونبع السكر وسد بريصا في أعالي جرود المنطقة، وبالتالي قطعت أيضا الطريق التي تربط بين الضنية والهرمل.
وقد عملت جرافات وورش بلدية بقرصونا على رفع الركام من وسط الطريق، تمهيدا لفتحها أمام السيارات والشاحنات.
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