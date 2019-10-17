قطع الطريق عند جسر الرينغ في وسط بيروت من قبل بعض المحتجين على الضرائب

اقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق عند جسر الرينغ في وسط بيروت مما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
وفي وقت سابق تجمّع عدد من المواطنين في ساحة رياض الصلح، بعد دعوات للتظاهر أُطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي في حين استقدمت القوى الأمنية بعض التعزيزات إلى أمام مداخل السراي الحكومي
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