أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء الاجتماعي المالي في السراي أن "موضوع الإتصالات ليس ضمن ​الموازنة​ ولا يحتاج إلى أي تعديل"، مشيراً إلى "إنني ما زلت ملتزما بعدم فرض ضرائب على الناس في الموازنة، اما عن الضريبة على "​الواتساب​" فهي قرار بين وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ والشركات ولا تحتاج الى مجلس وزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: ملتزم بعدم فرض ضرائب على الناس بالموازنة وقرار الضريبة على "الواتساب" لا يحتاج لحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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