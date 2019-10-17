لفتت رئيسة ​مجلس النواب الاميركي​ ​نانسي بيلوسي​ إلى ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لم يف بالتزاماته تجاه حلف "الناتو" منذ أن وصل إلى سدة الحكم"، مشيرةً إلى أن "الروس كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم لهم في ​الشرق الأوسط​ وترامب منحهم ذلك"، مضيفةً "ترامب قال أمس إنه يريد إعادة قواتنا إلى الوطن فسألته هل ​السعودية​ هي الوطن فأجاب إنهم يدفعون".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: ترامب قال إنه يريد إعادة قواتنا للوطن فسألته هل السعودية هي الوطن فأجاب إنهم يدفعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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