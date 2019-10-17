شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. احتجاجات في اليونان ضد أردوغان وجرائمه في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت منصات تركية معارضة، فيديو عن تظاهرات فى اليونان ، ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، رفضا للعدوان التركي على سوريا، وقتل المواطنين الأبرياء، وارتكاب الجرائم في مناطق متعددة في شمالي سوريا.

واحتشد المواطنين أمام منزل كمال أتاتورك في اليونان، مرددين الهتافات الرافضة لأردوغان وجرائمه في سوريا، يأتى ذلك في ظل تظاهرات عديدة فى كثير من الدول رافضين لما يقوم به أردوغان من جرائم ضد المواطنين.