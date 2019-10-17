شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعون سابقون بالجزيرة يفضحون القناة: تعيد إنتاج معلومات قديمة لتغذية الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مذيعون سابقون بقناة الجزيرة، السياسة التحريرية للقناة المحرضة، مؤكدين أنها تعمل طوال على الوقت على إعادة تدوير معلومات قديمة لتغذية "الأغنام" فى إشارة إلي جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت المذيعة الجزائرية "حسينة أوشان" المستقيلة مؤخرا من قناة الجزيرة ،عن كيفية قيام الفضائية المحرضة استغلال الأحداث من أجل تحقيق أهداف نظام "الحمدين" الحاكم فى قطر ، فضلا عن عدم إظهار الحقيقة، قائلة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" :"كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة".

وأضافت المذيعة، فى انتقادها لقناة الجزيرة دون أن تذكر اسم القناة:" كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية حفاظا على مهمة "تغذية الأغنام".

الإعلامي اللبناني نديم قطيش تلقى "تغريدة" المذيعة "حسينة أوشان" وعلق في أخرى مخاطبا ياسر أبوهلالة، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية، وأوشان، قائلا : "فضيحة الجزيرة؟ واحدة من أبرز مذيعات قناة الجزيرة في تويت قاتل.. من المعني بتغريدة ومن هم الأغنام وما هى السردية الأهم من الحقيقة؟"

تجدر الإشارة إلى أن المذيعة الجزائرية حسينة أوشان ، أعلنت شهر أغسطس الماضى، استقالتها من قناة الجزيرة القطرية، ملمحة إلى تعرضها لضغوط ومساومات لتبنيها مواقف تختلف عن توجهاتها.

Advertisements

وجاءت الاستقالة فى وقت تتصاعد فيه حدة الاستهجان للحملة الإعلامية الخبيثة، التى تقودها قناة الجزيرة ضد الجزائر وتحديداً الجيش ، وأعلنت حسينة أوشان عن استقالتها فى تغريدة عبر حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث قالت فيها "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة".

وأضافت "لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأنى لا أشعر برغبة فى استعراض تفاصيل ما حدث..أقله فى هذه المرحلة، فقط أود أن أقول ختاما إن الحياة تحدث عندما نختار".



اعلامى اردني يدخل على الخط ويفضح قناة الجزيرة