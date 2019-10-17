شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اجتماعات لـ"صناعة البرلمان" الأسبوع المُقبل بحضور 3 وزراء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 5 اجتماعات الأسبوع المُقبل بحضور 3 وزراء وهم (التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الزراعة)، منهم اجتماعين يوم الأحد بحضور وزير التجارة والصناعة، لنظر 3 طلبات إحاطة، الأول مُقدم من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين.

وطلب الإحاطة الثانى مُقدم أيضا من النائب سليمان وهدان بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بوسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.

وفى الاجتماع الثانى، بحضور وزير التجارة والصناعة، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة بشأن المُشكلان التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية.

Advertisements

وتعقد لجنة الصناعة بالبرلمان اجتماعها الثالث صباح يوم الاثنين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك لتنظيم جلسة استماع بشأن الأضرار التى لحقت شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع الصناعة جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبى المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة.

ويناقش الاجتماع الرابع للجنة يوم الاثنين موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخى بشأن الرسوم المُبالغ فيها المفروضة بالمناطق الصناعية الحرة بمدينة نصر والعامرية.

وفى اجتماعها الخامس يوم الثلاثاء بحضور وزير الزراعة، تعقد لجنة الصناعة جلسة استماع بشأن قرار وزير الزراعة المتضمن قصر استيراد أى شحنات منتجات غذائية من البرازيل إلى مصر اعتبارا من أول أكتوبر 2019 على شركة وحيدة وهى المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما يؤدى إليه ذلك من الاحتكار وعدم المنافسة العادلة بين الشركات العاملة فى هذا المجال والإضرار بمصالح المستهلك من عدم توافر المنتجات فى الأسواق المحلية.