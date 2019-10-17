بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء المباحث في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، حركة تنقلات رؤساء مباحث الأقسام والمراكز الشرطية التابعة للمديرية، والذي تقدم بها اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.

شملت الحركة تولي الرائد محمد عبدالعزيز، رئيسًا لمباحث مركز شرطة سيدي سالم، والرائد محمد كرم، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث مركز شرطة قلين، والنقيب خيري الشرقاوي، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والنقيب أحمد عادل قطاطو، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والنقيب فهد اللبيشي، رئيسًا لمباحث قسم بيلا.

وتولي النقيب جمال عبدالناصر، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض، والنقيب عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث مركز شرطة مطوبس، فيما جرى نقل النقيبين محمد هاني عصر، وأحمد مصطفى عمر، للعمل بفرع البحث الجنائي بمديرية الأمن.

وشملت الحركة الإبقاء على كل من الرائد سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيسًا لمباحث مركز شرطة دسوق، والرائد محمد أبو الخير، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والرائد عمرو عوض رئيسًا لمباحث مركز شرطة الحامول.