البرلمان الأوروبي: لا يمكن قبول تركيا في الاتحاد حال استمرار عدوانها على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن غضب البرلمان من العدوان العسكري على شمال سوريا، مؤكدًا على أن هذا التدخل العسكري عليه أن يتوقف فورًا.

وقال ساسولي خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام ومنها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "ناقشنا الوضع في الشمال السوري ونرى أن هذا التدخل العسكري عليه أن يتوقف فورًا ونريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات دبلوماسية وسياسية وليس من الممكن أن نجلس فقط وأن نكون سعيدين بنتائج اجتماعات وزراء الخارجية".

وأضاف: "لسنا قلقين فقط، بل نحن غاضبين أيضًا لأنها حربًا من عضو في الناتو ولذلك لدينا واجب أن نكون واضحين وأن نوقف هذه العملية، ولكن الحكومة التركية لم تتوقف ولم تسمع حتى الآن، لذلك أتمنى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بفعل لضمان الاستماع له".

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وقال رئيس البرلمان الأوروبي عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب إيقاف العدوان العسكري ولا يمكننا قبول دولة تتصرف بهذه الطريقة".

ودعا ساسولي، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا على خلفية العدوان العسكري في سوريا وأعلن أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقبل في عضويته دولة تتصرف بهذه الطريقة.

وقال ساسولي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نريد أن تكون هناك عقوبات واضحة ونريد رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي في هذا الشان".

وربط ساسولي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بتوقف العدوان التركي في سوريا قائلًا: "البرلمان الأوروبي قال بشكل واضح أن هذه العملية يجب أن تتوقف لأنه لا يمكننا أن نقبل بلداً يتصرف بهذه الطريقة".