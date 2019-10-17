استعرضا القوة .. حبس فني مساحة سنة وشقيقه 3 أشهر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة فني مساحة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ 5 ألاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة شقيقه الطفل بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه، وبإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وإثبات ترك المدعي بالحق المدني في دعواه المدنية، لاستعراضهما القوة ضد آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وسامح عزيز حبيب، وذلك في أحداث القضية رقم 350 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة طوارئ مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 123 لسنة 2019 كلي طوارئ.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما أحال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، كل من "إ.أ.إ" 23 سنة، فني مساحة، وشقيقه "ح" 16 سنة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمتهما بتهمة استعراض القوة ضد 4 أشخاص، في مايو الماضي.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمان قصدا ترويع وتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، وإلقاء الرعب في النفوس، وتكدير الأمن والسكينة العامة، ضد كل من "سامح.هـ"، و"محمد.ع"، و"صلاح.ع"، و"محمد.ط"، و"محمد.ع"، وكذا العامة والمارة، وذلك حال كونهما حائزين لسلاح ناري وذخيرة، مما نتج عنه تعريض حياتهم وأموالهم للخطر.

كما وجهت لهما النيابة تهم إحرازهما سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وطلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط، وتعمدهما إصابات المجني عليهم، والتي تسببت في عجزهم عن أشغالهم مدة لا تزيد على 20 يومًا، وذلك باستخدام السلاح الناري المستخدم في الواقعة.