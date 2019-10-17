ضبط شقيقين بحوزتهما 10 كيلو "بانجو" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط شقيقين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز منيا القمح.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن قوات مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد فؤاد، من ضبط كل من "وحيد.ط" 32 سنة، وشقيقه "فتحي" 29 سنة، عاطلين، مُقيمان بإحدى قرى المركز، بحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات، وفرد خرطوش محلي الصنع، و10 كيلو من نبات البانجو المُخدر، ومقص حديدي، ومبلغ مالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.