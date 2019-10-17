رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الصين: العلاقات العربية الصينية قديمة ومتجذرة

أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين محمود الأمين، أن العلاقات العربية الصينية قديمة جدا ومتجذرة واكتسبت زخما أكثر عقب التوقيع على الوثائق الخاصة بمنتدى التعاون الصيني العربي.
وأوضح الأمين - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس على هامش افتتاح الدورة الرابعة لملتقى التعاون الصيني - العربي في مجال الإذاعة والتليفزيون - أن جامعة الدول العربية تسعى دائما
ولفت إلى أهمية المنتدى الذي يعد أحد أهم المنتديات التي تجمع جامعة الدول العربية مع الجهات الأخري ويضم نحو 15 آلية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين، إن ملتقى التعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون يأتي في إطار منتدي التعاون الصيني - العربي الممتد على مدار 15 عاما، مؤكدا أهمية دور الإعلام في تشكيل الرؤية العامة للشعوب حول العديد من القضايا خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين.
وأشار إلى أن الملتقى يضع الأساس السليم لكيفية التواصل بين الجانبين في مجال الإعلام وكيفية العمل واستخدام منابر الأخبار والإعلام في الترويج لتلك العلاقة وعرض الأخبار الصحيحة التي تعكس قوة العلاقات بين الجانبين.
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