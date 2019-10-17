الخارجية الروسية: لافروف يزور النرويج في 25 أكتوبر الجاري

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيقوم بزيارة إلى النرويج في الـ25 من أكتوبر الجاري.
وأوضحت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية، اليوم الخميس - "أنه في الـ25 من أكتوبر، سيتوجه وزير الخارجية إلى النرويج بناء على دعوة من نظيرته النرويجية، وتُكرس هذه الزيارة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتحرير شمال النرويج من قبل قوات الجيش الأحمر".
وأضافت أن لافروف سيجتمع مع نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبعض القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
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