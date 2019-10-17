رئيس وزراء المجر يهدد باستخدام القوة ضد المهاجرين

هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، باستخدام القوة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول بلاده حال تنفيذ تركيا تهديدها بفتح أبوابها للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر دول البلقان.

وقال أوربان -حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" اليوم

الخميس-: "الأسابيع القادمة ستحدد ماذا ستفعل تركيا بهؤلاء الناس. من الممكن أن تدفعهم بأحد الاتجاهين: إرجاعهم إلى سوريا أو إطلاقهم باتجاه أوروبا".



وتابع "إذا اختارت تركيا الاتجاه الثاني

فسيصل هؤلاء الناس إلى حدود المجر الجنوبية بأعداد غفيرة.. وقتها سيتعين علينا استخدام القوة لحماية الحدود المجرية والصربية ولا أتمنى أن نصل إلى ذلك".



وشيد أوربان جدارًا حدوديًا بين المجر وجارتها صربيا وذلك بعد عبور مئات الآلاف من اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر بلاده عام 2015.