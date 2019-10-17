الرئيس التونسي المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

تسلم الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، اليوم الخميس، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن السفراء هم، بونيت روي كوندال عن جمهورية الهند، بتريس كوزينو عن دولة كندا، أفنجيلوس تساأوسيس عن جمهورية اليونان، وماهر سالم الطراونة عن الملكة الأردنية الهاشمية. اليوم الخميس - أن السفراء هم، بونيت روي كوندال عن جمهورية الهند، بتريس كوزينو عن دولة كندا، أفنجيلوس تساأوسيس عن جمهورية اليونان، وماهر سالم الطراونة عن الملكة الأردنية الهاشمية.

وأقيمت المراسم بقصر قرطاج بحضور وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي.

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