رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي رئيس الأركان العماني

التقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، بقر مكتبه بالعاصمة الباكستانية بإسلام آباد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الروابط الودية القائمة بين باكستان

وسلطنة عمان، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية والثنائية خاصة الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير المتنازع عليه مع الهند.



وثمن رئيس الوزراء الباكستاني، متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص

بلاده لتوطيد وتعميق المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



من جانبه، نقل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى رئيس الوزراء الباكستاني، معربا عن ارتياحه للمستوى الحالي للتعاون الدفاعي بين البلدين، وثمن مبادرة عمران خان لتخفيف التوترات في منطقة الخليج ودعم الأمن والسلام الإقليمي.