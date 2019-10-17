دبلوماسي أميركي: ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن

أكد دبلوماسي أميركي للكونجرس، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني أقحما السياسة الأميركية الداخلية في المحادثات مع أوكرانيا، وشمل ذلك الطلب منها التحقيق في أمر شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، خصم ترامب السياسي.

وقال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند للجان الكونجرس التي تحقق حول ترامب بهدف عزله، إنه في مايو أمر ترامب دبلوماسيين بإشراك محاميه الشخصي جولياني في مناقشات حول سياسة أوكرانيا.

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وقال سوندلاند، في بيان معدّ مسبقاً، "أكد جولياني أن الرئيس يريد بيانا علنيا من الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يلزم أوكرانيا التحقيق في قضايا لمكافحة الفساد".

وأضاف "ذكر جولياني تحديداً انتخابات 2016، وشركة بوريسما على أنهما قضيتان للتحقيق في مكافحة الفساد مهمتان للرئيس".

وكان هانتر نجل بايدن عضوا في مجلس إدارة شركة بوريسما.