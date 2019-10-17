الأكراد يطالبون بـ"ممر إنساني" لإجلاء المدنيين في رأس العين

طالبت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لفتح "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين والجرحى "المحاصرين" في مدينة رأس العين الحدودية، التي طوقتها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.

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وأفادت قوات سوريا الديموقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المقاتلين الموالين لأنقرة استهدفوا مستشفى المدينة، ما أدى إلى حصار الطاقم الطبي والجرحى داخلها.