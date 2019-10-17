كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريفيث: الأمم المتحدة تتحدث عن بارقة أمل في جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مساء اليوم الخميس، بأن تقدماً مهماً أُحرز في المحادثات الجارية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة جدة السعودية.

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، خلال تقديمه إحاطة لجلسة مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة مغلقة، بشأن جهوده: "بالتأكيد على التقدم الذي أحرز في المحادثات مهم جداً تحت رعاية القيادة السعودية يبعث على التفاؤل".

وتابع جريفيث، "الكثيرون حداهم الأمل بما فيهم أنا إمكانية الإعلان عن اتفاق اليوم، ولكن لم يحدث حتى الآن".

وأكد على أن "من المهم التوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي سريعاً"، مشدداً على "ضرورة عودة الحكومة وبسلطة كاملة إلى عدن ويستعاد النظام والقانون".

وذكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أن "الحالة في الجنوب لا تزال هشَة هناك هدوء حذر في عدن"، مشيراً إلى "عدم اندلاع أي اشتباكات واسعة النطاق في مناطق الصراع".

وتحدث جريفيث عن وجود "بارقة أمل هشة في الجنوب وخفض التوتر والإفراج عن بعض الأسرى ودخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة"، مشدداً على "ضرورة التمسك بها".

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ورحب المبعوث الأممي بمبادرة السلام، التي أطلقتها جماعة الحوثيين، أواخر سبتمبر الماضي، كما رحب بإطلاقها 290 أسيراً من المحتجزين لديها، حاثاً الأطراف اليمنية على العمل لإطلاق المزيد من الأسرى.

وأشاد جريفيث، بموافقة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.