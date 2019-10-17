كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب منطقة شرق المحيط الهادئ بتايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الخميس، منطقة شرق المحيط الهادئ في تايوان.

وصرح مكتب الأرصاد المركزي، أن معظم سكان الجزيرة شعروا بالزلزال، وفقا لما نشره موقع "تايوان نيوز".

وضرب الزلزال المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين شرقى تايوان الساعة 7:44 مساء اليوم بتوقيت بكين، فيما تم رصد مركزه على عمق 16 كم في محافظة هوالين.

Advertisements

وتوقفت الحركة في مدينة تايبيه لفترة قصيرة لفحص السلامة، وتم استئنافها في وقت لاحق.

هذا وفي وقت سابق، أعلن مرصد رصد الزلازل الأوروبي أن زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر وقع يوم أمس الأربعاء، على مقربة من جزيرة مينداناو الفلبينية.

وبحسب المرصد "وقع الزلزال على بعد 62 كم، جنوب غربي دافاو بالفلبين، وعلى عمق 20 كم.