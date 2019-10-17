كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي: نعمل من أجل وقف أوروبي لحظر بيع السلاح لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس تعمل من أجل وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تطلع بلاده إلى "موقف أوروبي موحد وحازم ضد الهجوم التركي في سوريا"، وجاءت تصريحات ماكرون قبيل بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم.

وانضمت الحكومة الإسبانية، صباح اليوم، إلى الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى تركيا، والذي قررته من قبل ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا.

وقال إن "الاجتياح التركي لسوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي".

وأعلن تنظيم داعش، اليوم، على حسابات في تطبيق تلغرام، أنه "حرر عددا" من النساء المحتجزات، إثر هجوم شنه على مقر للمقاتلين الأكراد في محافظة الرقة في شمال سوريا.

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وقال مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الأسرى.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، في لوكسمبورج، فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكن في نهاية المطاف تُرِك القرار بيد كل دولة، مع الالتزام بتعزيز الرقابة على صادراتها من العتاد العسكري ومواءمتها مع مدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي، التي تحظر تلك المبيعات، التي قد تُهدد "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي".