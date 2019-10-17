كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الأوروبي يعرب عن غضب البرلمان من العمليات العسكرية التركية على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عن غضب البرلمان من العمليات العسكرية التركية على شمال سوريا، مؤكدا على أن هكذا تدخل عسكري عليه أن يتوقف فورا.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي: "إننا ناقشنا الوضع في الشمال السوري، ونرى أن هكذا تدخل عسكري عليه أن يتوقف فورا ونريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات دبلوماسية وسياسية وليس من الممكن أن نجلس فقط وأن نكون سعيدين بنتائج اجتماعات وزراء الخارجية".

وأضاف ساسولي: "لسنا قلقين فقط، بل نحن غاضبين أيضا لأنها حربا من عضو في الناتو ولذلك لدينا واجب أن نكون واضحين وأن نوقف هذه العملية، ولكن الحكومة التركية لم تتوقف ولم تسمع حتى الآن، لذلك أتمنى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بفعل لضمان الاستماع له".

وقال رئيس البرلمان الأوروبي عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب إيقاف العملية العسكرية ولا يمكننا قبول دولة تتصرف بهذه الطريقة".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية في سوريا، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقبل في عضويته دولة تتصرف بهذه الطريقة.

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وقال ساسولي في مؤتمر صحفي، اليوم: "نريد أن تكون هناك عقوبات واضحة ونريد رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي في هذا الشان".

وربط ساسولي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بالعملية التركية في سوريا قائلا: "البرلمان الأوروبي قال بشكل واضح أن هذه العملية يجب أن تتوقف لأنه لا يمكننا أن نقبل بلداً يتصرف بهذه الطريقة".