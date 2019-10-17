كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المفاوضات بين وفدين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية بعد تأجيلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اجتماعات التفاوض المباشر بين وفد الحكومة السودانية ووفد فصائل الجبهة الثورية، اليوم الخميس، في عاصمة جنوب السودان جوبا، وذلك بعد تعثرها ليومين، وبدأت الاجتماعات لمناقشة منهجية تحديد الإطار الزمني للعملية التفاوضية.

ويرأس وفد الحكومة السودانية، عضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما يتولى الهادي إدريس رئاسة وفد فصائل الجبهة الثورية.

وتبدأ، غداً الجمعة، الاجتماعات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة فصيل عبد العزيز الحلو، وكانت المفاوضات قد تعثرت لمدة يومين، بعد أن كان مقررا انطلاقها في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، بسبب اتهامات كالتها حركة الحلو للحكومة السودانية، بحدوث خروقات في مناطق نفوذها بجبال النوبة.

وجاء ذلك بعد أن أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وقال مصدر عسكري رفيع، إن القرار يأتي كمبادرة إيجابية، بعد إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، يوم الثلاثاء الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبهم قبل شهر لمدة 6 أشهر أخرى.

انطلاق مفاوضات السلام