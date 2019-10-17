كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من السفير التركي بالسودان حول وجود أموال لنظام البشير على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عرفان نذير، السفير التركي في السودان، اليوم الخميس، بتعليقه على ما تردد مؤخرا بشأن إيواء تركيا لقيادات وأموال نظام البشير.

وقال السفير التركي، إن "ما يشاع عن وجود قيادات وأموال للنظام السابق في تركيا مبالغ فيه".

وأضاف عرفان، أن "تركيا مع الشعب السوداني ومصالحه وأنها على استعداد لأي حوار في أي موضوع مع الجانب السوداني". بحسب موقع السوداني.

وفي سياق آخر، أكد عرفان على أن عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا ستتواصل حتى يتم تنظيف المنطقة مما وصفهم بالمجموعات الإرهابية في إشارة للمسلحين الأكراد، لافتا إلى أن تركيا ليس لديها مشكلة في وجود الجيش السوري في منبج.

الهجوم التركي على سوريا Advertisements وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر الجاري، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية. وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة". وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".