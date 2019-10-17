كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: الصدام بين القوات السورية والجيش التركي سيحدث في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رضا الشريقي، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، اليوم الخميس، أن "دخول الجيش العربي السوري إلى مدينة عين العرب (كوباني) يأتي في إطار قرار القيادة السورية تحرير كل تراب الأرض السورية من الاحتلال والإرهاب"، مضيفا أن الأتراك يقبلون بتواجد القوات السورية في عين العرب وعلى الحدود.

وأشار الخبير العسكري السوري، إلى اتفاق أضنة، الذي كان ينظم العلاقة على الحدود بين سوريا وتركيا، وبالتالي قد يكون هناك اجتماعات من أجل هذا الغرض بين الجانبين خاصة مع وجود الراعي الروسي، متوقعا اتجاه البلدين نحو توقيع اتفاق جديد للاتفاق على جميع المسائل الخلافية.

واستبعد رضا الشريقي، أن يحدث صدام بين الجيش العربي السوري والقوات التركية، مؤكدا على أنه إذا كان هناك شكل من أشكال الصدام سيكون عن طريق الجماعات الإرهابية، التي قد تحرض الأتراك على الاشتباك مع الجيش العربي السوري.

وانتقد الخبير الاستراتيجي السوري، الدور الأمريكي في الأزمة الحالية حيث اتهم واشنطن بمحاولة تحريض الرئيس التركي على المزيد من المواقف المتصلبة، التي تضر بالعلاقات السورية التركية، وأوضح أن تنديد مجلس النواب الأمريكي بقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا يرجع إلى اعتبار هذه الخطوة ضربا للمشروع الأمريكي في سوريا، حيث إن هناك قوى نامية في المنطقة يمكن أن تلغي دور أمريكا.

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واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، العملية العسكرية التركية على شمال سوريا "عدوانا إجراميا"، مؤكدا على أنه يندرج تحت الأطماع الخارجية بدول المنطقة.

وقال الرئيس السوري، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، صباح اليوم الخميس: "الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي الإجرامي، الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة، فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".