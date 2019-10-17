كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار على حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة دون أطلقت من قطاع غزة، قرب السياج الأمني الحدودي مع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "عثرت قوات الجيش على طائرة دون طيار في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة، بعد أن أسقطها الجنود الإسرائيليون".
ويأتي هذا التطور، في ظل حديث إسرائيلي عن تنامي قدرات الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، في استخدام طائرات دون طيار، يمكن استخدامها لمهاجمة الجيش، بدل استخدامها للتصوير والرصد، والتجسس.
سيطرة الإسرائيلين على قطاع غزة
كان قطاع غزة ضمن منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين حتى إنهائه في مايو 1948، وفي خطة تقسيم فلسطين كان القطاع من ضمن الأراضي الموعودة للدولة العربية الفلسطينية، غير أن هذه الخطة لم تطبق أبدا، وفقدت سريانها إثر تداعيات حرب 1948.
ولكن بين 1948 و1956 خضع القطاع لحكم عسكري مصري، ثم احتلها الجيش الإسرائيلي لمدة 5 أشهر في هجوم على مصر كان جزء من العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة السويس، وفي مارس 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع، وفي حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القطاع ثانية مع شبه جزيرة سيناء وشكل القطاع مع الضفة الغربية الجزء الفلسطيني من الأراضي، التي احتلتها إسرائيل تلك الحرب، وفي 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائيلي إذ فضّلت مصر عدم تجديد سلطتها عليه.
دخلت إلى بعض مناطقه السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، وفي فبراير 2005، صوّتت الحكومة الإسرائيلية على تطبيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون للانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين والقواعد العسكرية من القطاع، وتم الإنتهاء من العملية في 12 سبتمبر 2005 بإعلانها إنهاء الحكم العسكري في القطاع.