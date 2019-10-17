لأسباب سياسية.. إسبانيا تتجه إلى تأجل مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة والريال

يبدو أن “كلاسيكو” العالم، بين برشلونة وريال ومدريد، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، لن يقام في التاريخ المحدد له سلفا، والمتثل في يوم السبت 26 أكتوبر الجاري، وسيتم تأجيله لموعد لاحق.

وحسب صحيفة “الموندو”، الإسبنية، اليوم الخميس، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يتجه إلى الإعلان عن موعد جديد لمباراة قمة دوري الدرجة الأولى المقررة في برشلونة بسبب الاحتجاجات المتزايدة والتوتر السياسي في قطالونيا.

وكان من المنتظر إقامة المباراة بين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد صاحب الصدارة، يوم السبت 26 أكتوبر الجاري بـ”الكامبنو”.

ويوم الأربعاء طلبت رابطة دوري الدرجة الأولى نقل المباراة إلى العاصمة مدريد بسبب الاحتجاجات.

وشهد الإقليم الواقع بشمال شرق إسبانيا احتجاجات إثر إصدار المحكمة العليا أحكاما بسجن تسعة زعماء انفصاليين بسبب محاولة فاشلة للاستقلال في عام 2017 نظموا فيها استفتاء اعتبره القضاء غير قانوني.