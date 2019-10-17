هرب بحجة “اجتماع”.. الناطق الجديد باسم الحكومة يصدم الصحافيين: سأجيب عن أسئلة المجلس الحكومي فقط!

في أول ندوة للناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة، حسن عبايبة، عقدها قبل قليل عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رفض الوزير الأجوبة على أسئلة الصحافيين، وقال إنه سيكتفي بالأسئلة المتعلقة بالمجلس الحكومي.

الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة، فتح لائحة قال إنها أولية، لطرح الأسئلو، ووجه اربعة صحافيين حوالي عشرة أسئلة للوزير، لم يجب على أغلبها، وغادر مسرعا القاعة، ولما واجهه الصحافيون بوجود أسئلة لم يجب عليها، ووجود صحافيين يريدون طرح أسئلة أخرى، قال: لدي اجتماع!.

ووكالة رورترز استفسرت الناطق الرسمي باسم الحكومة عن نسبة النمو المتوقعة في مشروع قان ن المالية الجديدة، فأجاب، “ستكون كثيرة”، ورغم إلحاح الصحافيين على معرف الرقم امتنع الوزير عن الجواب.

ولم يجب الوزير عن سؤال لـ”اليوم 24″، حول موقع القطاعات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية، كما لم يجب عن أسئلة أخرى متعلقة بمشروع القانون المالي الذي صودق عليه اليوم الخميس بالمجلس الحكومي.

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ورفض الوزير الإجابة عن أسئلة كتعلقة بالموقف المغربي من العملية التركية بالأراضي السورية، وقال إنه “غير مخول لهالحديث إلا عن مادار في المجلس الحكومي”، كما لم يجب عن سؤال متعلق ببيان وزارة الخارجية ضد صلاح الدين مزوار، الرئيس المستقيل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وحدث الوزير في كلمته التقديمة، منهجية جديدة سيدبر بها موعد الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال اعبايبة، إنه يرغب في بناء علاقة جديدة مع الصحافيين، وسيعتمد منهجية جديدة للتعامل مع الصحافة الوطنية، “في احترام تام”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ندوة الخميس ستكون مخصصة للناطق الرسمي باسم الحكومة، وبالتالي ستقتصر إجاباته على الأسئلة المتعلقة بالمجلس الحكومي.