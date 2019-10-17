صانداونز الجنوب إفريقي يبحث عن “الثأر” من الوداد.. نجمه يتوعد: ” سنفوز عليه ذهابا وإيابا”

سيتكرر اللقاء مجددا بين فريق الوداد البيضاوي، ممثل الكرة المغربية في عصبة الأبطال الإفريقية، وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، ضمن مباريات دور المجموعات، وسط رغبة كبيرة من الفريق الجنوب إفريقي في “الثأر” من الفريق المغربي.

سبب “الثأر”، بات معروفا لدى المغاربة والجنوب إفرقيين على حد سواء، فالفريق الأحمر أصبح هو “البعبع” الذي يخيف صانداونز، بعد أن أخرجه الموسم الماضي من دور النصف النهائي، وتسبب في خروجه، في موسم سابق من دور الربع.

ثيمبا زوان، نجم الفريق الأصفر، تعهد لأنصار النادي، ولجميع الجنوب إفريقيين، بإنهاء هذه “الهيمنة” الودادية على النزلات الثنائية بين الفريقين، خلال مواجهتهما للموسم الرابع توالي.

وقال زوان في تصريح نقلته صحيفة “iol” الجنوب إفريقية، إن ” فريق الوداد البيضاوي سبب لنا الكثير من المتاعب والمشكل في ما مضى، نحمل ذكريات سيئة في مواجهتنا مع هذا الفريق، لكن اليوم آن الأوان للتخلص من ذلك، ونسيان الماضي”.

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وأضاف: ” لقد تحدثنا فيما بيننا في الأمر، حان الوقت للفوز على الوداد ذهابا وإيابا، نحن نرغب في التتويج باللقب ايضا، الأمر ليس بالسهل، لكننا عازمون على تحقيق ذلك”.

جدير ذكره، أن قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، أوقعت الفريقين في المجموعة الثالثة، إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري وبيترو أتليتيكو الأنغولي.