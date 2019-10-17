خلال زيارة عباس للرياض: تشكيل مجلس أعمال سعودي فلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد ولي العهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جلسة مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، في إطار زيارة أجرها الأخير للرياض استمرت ليومين بحسب ما ذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء، اليوم الخميس.

وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، بحسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء.

والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، عباس، وبحثا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

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وأطلع عباس الملك سلمان وولي عهده، على تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.

وجدد عباس وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب السعودية، وثمن دعمها ملكا وحكومة وشعبا لفلسطين وقضيتها العادلة على الصعد كافة، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.

ورافق عباس خلال الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.