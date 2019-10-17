إصابة خطيرة بانفجار سيارة قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (27عاما) عصر اليوم الخميس، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء انفجار سيارة كان بداخلها عند "نيشر" بالقرب من مدينة حيفا، حيث نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
وتلقت الشرطة بلاغا عن انفجار سيارة بالقرب من "نيشر"، حيث وصلت الشرطة إلى المنطقة وأغلقت مكان التفجير، وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث، حيث رجحت التقديرات الأولية أن تكون الخلفية جنائية.
وأغلقت الشرطة الشارع في كلا الاتجاهين وطالبت جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة، فيما شهدت المكان اكتظاظا بحركة السير لحين الانتهاء من معالجة حادث انفجار السيارة وتخليص السائق ونقله إلى المستشفى.
إلى ذلك، قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية للشاب الجريح ونقلته وهو بحالة خطيرة إلى المستشفى للعلاج، حيث أصيب الشاب بجروح بالأطراف.
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