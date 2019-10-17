أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال اربعة متهمين في مذخر أدوية منتهية الصلاحية بالبصرة، مشيرة الى العثور على آلاف القناني من الادوية المخالفة لضوابط الاستيراد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أربعة متهمين بالاشتراك مع دائرة صحة البصرة داخل مذخر للأدوية في مركز محافظة البصرة".



وأضافت الوزارة، أن "بداخله (المذخر) ثلاثة وعشرون الف قنينة من الأدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية ومخالفة لضوابط الاستيراد، وكذلك تم ضبط عجلة نوع براد تستخدم لنقل الأدوية"، مؤكدة أن "قاضي التحقيق قرر غلق المذخر وإحالة المتهمين للقضاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال اربعة متهمين بمذخر وضبط آلاف قناني الادوية منتهية الصلاحية في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.