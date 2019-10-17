لاعبو المواي تاي لعبد المهدي: انقذنا من الضياع

وقال رئيس اتحاد المواي تاي مطفى جبار علك في حديث للسومرية نيوز، إن "لاعبي منتخب المواي بلا اموال منذ مطلع العام الجاري، فلم يتسلموا مستحقاتهم وجميع المشاركات تكون على نفقتهم الخاصة".

واضاف أن "اللاعبين يريدون ايصال اصواتهم الى رئيس الوزراء عاد عبد المهدي، من اجل انقاذهم من الضياع، فهم بالرغم من ذلك يدخلون في نزالات ويرفعون اسم العراق بجميع المشاركات العربية والقارية".



وسبق لرئيس اتحاد المواي تاي، وان رفع دعوى قضائية ضد عبد المهدي بسبب عدم تسلم مستحقاتهم، مبيناً ان الدعوى رفعت ليس لوجود مشكلة شخصية مع رئيس الوزراء وانما من اجل الاستجابة لمطالب اللاعبين وموطفي الاتحاد.