الداخلية الايرانية تعلن عبور أكثر من 3.5 مليون زائر المنافذ مع العراق

أكد وزير الداخلية الايراني رضا رحماني فضلي أن اكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق بهدف المشاركة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع). وتوقع الوزير فضلي في تصريح بمطار" شهداء ايلام" اليوم الخميس، بحسب "وكالة انباء فارس الايرانية" أن يشهد عدد الزوار المستخدمين للمنافذ الايرانية الحدودية مع العراق، زيادة خلال هذه الايام مع اقتراب حلول ذكرى الاربعينية السبت المقبل.

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