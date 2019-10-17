الحكيم يدعو الحكومة والبرلمان للحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، الحكومة والبرلمان للحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين من الاغتيال والضغط والملاحقة. وقال الحكيم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الاعلام وحرية التعبير عن الرأي هما اداة اي نظام ديمقراطي يستقبل الرأي الآخر بالرحابة ذاتها التي يستقبل بها الرأي، فبهذين الجناحين تحلق الديمقراطية في فضاء الحرية لتجد من يُشخص لها سلبيات الاداء ويقوّم ايجابياته".



واضاف "من هذا المنطلق ندعو الحكومة والبرلمان الى الحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين لا سيما الحريصين واصحاب النفس الوطني من الاغتيال والضغط والقمع والملاحقة".



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