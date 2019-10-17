حارس مرمى المنتخب المصري على رادار مانشستر يونايتد

2019-10-17 | 16:15
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وأكدت على أن "الشناوي في مفاوضات مع مسئولي مانشستر يونايتد للانضمام إلى الفريق الإنجليزي".
ويعاني مانشستر يونايتد في الفترة الحالية بسبب النتائج السلبية في بطولتي الدوري الممتاز والدوري الأوروبي، وأمامه مباراة قوية ومنتظرة ضد ليفربول في ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد المقبل.
ويدخل أولي جونار سولشاير المدير الفني النرويجي تلك المباراة، بحارس مرمى واحد فقط وهو سيرجيو روميرو بعد إصابة ديفيد دي خيا في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام السويد بتصفيات يورو 2020.
وهو ما جعل مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع حارس جديد في شهر يناير، ووضع عينه على محمد الشناوي بسبب إعارته لحارسه الشاب جويل بيريرا إلى هارتس الاسكتلندي حتى نهاية الموسم وعدم إدراج اسم لي جرانت ضمن قائمة الفريق الأول.
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