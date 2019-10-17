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حارس مرمى المنتخب المصري على رادار مانشستر يونايتد

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2019-10-17 | 16:15

حارس مرمى المنتخب المصري على رادار مانشستر يونايتد

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ربطت صحيفة "Brimingham Mail" البريطانية، الحارس الدولي المصري محمد الشناوي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بالانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر كانون الثاني 2020.
وذكرت الصحيفة أن "اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانتقال في الميركاتو الصيفي الماضي إلى آرسنال أو أستون فيلا، أصبح على رادار الشياطين الحمر لتدعيم مركز حراسة المرمى".

وأكدت على أن "الشناوي في مفاوضات مع مسئولي مانشستر يونايتد للانضمام إلى الفريق الإنجليزي".


ويعاني مانشستر يونايتد في الفترة الحالية بسبب النتائج السلبية في بطولتي الدوري الممتاز والدوري الأوروبي، وأمامه مباراة قوية ومنتظرة ضد في ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد المقبل.

ويدخل أولي جونار سولشاير المدير الفني النرويجي تلك المباراة، بحارس مرمى واحد فقط وهو سيرجيو روميرو بعد إصابة ديفيد دي خيا في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام السويد بتصفيات يورو 2020.

وهو ما جعل مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع حارس جديد في شهر يناير، ووضع عينه على محمد الشناوي بسبب إعارته لحارسه الشاب جويل بيريرا إلى هارتس الاسكتلندي حتى نهاية الموسم وعدم إدراج اسم لي جرانت ضمن قائمة الفريق الأول.

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