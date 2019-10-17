- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/10/17 07:34 م بتوقيت أبوظبي
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل - رويترز
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الخميس، إنه يود الموافقة على قرار بشأن سوريا أقوى من الذي صدق عليه مجلس النواب أمس الأربعاء.
وأضاف مكونيل، في تصريحات أمام المجلس: "أفضل أن يكون أكثر قوة من القرار الذي أقره مجلس النواب أمس والذي تشوبه بعض نقاط الضعف الخطيرة".
وأمس الأربعاء، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب "صُدِمَ" من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح قرار التنديد بسحب القوات من سوريا.
وصوّت 354 نائبا لصالح مشروع القرار، وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.
كما أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الغزو التركي، الذي يثير العنف والاضطرابات في المنطقة.
وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي لإيقافه.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ الأمريكي" يسعى لقرار أكثر حسما بشأن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.