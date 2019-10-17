زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ الأمريكي" يسعى لقرار أكثر حسما بشأن سوريا

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الخميس، إنه يود الموافقة على قرار بشأن سوريا أقوى من الذي صدق عليه مجلس النواب أمس الأربعاء.

وأضاف مكونيل، في تصريحات أمام المجلس: "أفضل أن يكون أكثر قوة من القرار الذي أقره مجلس النواب أمس والذي تشوبه بعض نقاط الضعف الخطيرة".

وأمس الأربعاء، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب "صُدِمَ" من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح قرار التنديد بسحب القوات من سوريا.

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وصوّت 354 نائبا لصالح مشروع القرار، وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.





كما أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الغزو التركي، الذي يثير العنف والاضطرابات في المنطقة.

وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي لإيقافه.